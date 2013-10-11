《香港报摘》--其他报纸重要消息10月11日

* 明报：

--此前包括中银、汇丰等多间银行先后伙拍信用卡公司推出流动钱包服务，摆明车马抢占目前以八达通主导的小额支付市场。可以讲是港人必备的八达通卡，昨亦宣布进军智能手机流动支付领域，与香港电讯 旗下PCCW Mobile合作推出Octopus Mobile SIM卡(OMS)，放置在具近场通讯(NFC)功能的智能手机上，即可使用完整的八达通功能。

--根据科技谘询与研究公司Gartner报告，第三季度联想 个人电脑(PC)全球出货量蝉联世界第一，但在中国市场出货量锐减，亚太区整体表现亦下滑，所幸在美国、欧洲及中东市场录得升幅，总出货量按年微升2.8%至1415万台，全球市占率为17.6%，略高于居次席的惠普0.5个百分点。 * 星岛日报：

--时捷集团 公布，获主要股东钟信明及Foxconn通知，钟氏向Foxconn出售持有1600万股，占时捷集团已发行股本的6.04%。交易完成后，台湾鸿海 全资拥有的Foxconn将成为时捷第二大股东，而钟氏不再为时捷主要股东。 * 苹果日报：

--由金管局总裁陈德霖率领、银行公会每年一度的访京团，下周初将起行。据悉，公会已收集并整合了业界关注、涉及约30多项提问范畴的大纲，冀与领导人或各个监管当局会面时，有机会交流商讨，惟有关内容仅属提问纲领，并非建议书。因沪自贸区刚挂牌落成，故提问亦较多环绕此课题，如外资行在自贸区的参与角色及独资合资银行操作营运等情况。 * 东方日报：

--中国海外 九月合约销售136.5亿港元，按月大增77.9%；世茂房地产 合约销售金额按月增58%，中渝置地 及雅居乐 期内卖楼金额按月分别增约55%及6%。

--继高盛悉售吉利汽车 后，再有股东趁高「抽水」套现市传昨早突然停牌的石药集团 遭控股股东联想控股 配售5亿股旧股，最多套现20.5亿港元，是次已是联想控股今年内第二度减持。 * 文汇报：

--内地租车业务正日益红火，而内地最大的租车企业神州租车也将重启上市征途。不过，据神州租车有关负责人表示，此次神州租车上市的地点或将从美国改为香港。记者最近获悉，因受去年美国「中概股」遇冷等影响，神州租车2012年不得不取消了赴美上市计划。 * 大公报：

--发展商过去数年积极并购旧楼地皮，项目亦陆续踏入收成期，新世界 及有关人士持有大部分业权的西环德辅道西307号、309号、311号，昨日由新世界以底价1.6397亿元投得，成功整合项目业权，该地盘可建楼面约2.1万方尺，倘与毗邻地盘合并发展，可建总楼面近9万方尺。(完)