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亚洲 | 2013年 10月 11日 星期五 09:50 BJT

《香港重要政经日程》--10月11日-10月21日

==================今日重要政经消息==================

10月11日(周五)

--12:30 协同通信 与Thaicom 合同签订仪式。

-- 香港金管局公布9月外汇基金境外资产。

-- 中国绿岛科技 上市首日挂牌交易。

-- 毅高国际控股 上市首日挂牌交易。

-- 港深联合 上市首日挂牌交易。

-- 万嘉集团 以介绍方式上市。

-- 巨星国际控 上市首日挂牌交易。

-- 南车时代电气 公布首九个月业绩。

==================近期重要政经消息==================

10月14日（周一）

-- 重阳节翌日公众假期。

-- 洛阳钼业 前九个月业绩公布。

10月15日（周二）

-- 家梦控股 在联交所首日挂牌。

--09:00 中兴通讯 在中国举行股东特别大会。

--10:00 中国远洋 在中国举行股东特别大会。

10月16日（周三）

-- 毅信控股 在联交所首日挂牌。

-- 中国海外宏洋集 公布第三季业绩。

10月17日（周四）

--14:30 摩根大通资产管理公布最近投资者信心指数。

--16:30 香港7-9月失业率。

--16:30 香港8月对外商品贸易量及价格统计。

10月21日（周一）

*--16:30 香港9月消费物价指数（CPI）。

-- 霭华押业信贷 公布六个月业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
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