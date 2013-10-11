《香港重要政经日程》--10月11日-10月21日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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==================今日重要政经消息==================
10月11日(周五)
--12:30 协同通信 与Thaicom 合同签订仪式。
-- 香港金管局公布9月外汇基金境外资产。
-- 中国绿岛科技 上市首日挂牌交易。
-- 毅高国际控股 上市首日挂牌交易。
-- 港深联合 上市首日挂牌交易。
-- 万嘉集团 以介绍方式上市。
-- 巨星国际控 上市首日挂牌交易。
-- 南车时代电气 公布首九个月业绩。
==================近期重要政经消息==================
10月14日（周一）
-- 重阳节翌日公众假期。
-- 洛阳钼业 前九个月业绩公布。
10月15日（周二）
-- 家梦控股 在联交所首日挂牌。
--09:00 中兴通讯 在中国举行股东特别大会。
--10:00 中国远洋 在中国举行股东特别大会。
10月16日（周三）
-- 毅信控股 在联交所首日挂牌。
-- 中国海外宏洋集 公布第三季业绩。
10月17日（周四）
--14:30 摩根大通资产管理公布最近投资者信心指数。
--16:30 香港7-9月失业率。
--16:30 香港8月对外商品贸易量及价格统计。
10月21日（周一）
*--16:30 香港9月消费物价指数（CPI）。
-- 霭华押业信贷 公布六个月业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。