台湾汇市：台币/美元早盘实质汇价既有区间微升，受韩元趋升牵动

路透台北10月11日 - 台币兑美元 周五早盘实质汇率在既有区间微升。交易员表示，台币早盘受到韩元区间偏升带动，并持续消化进口商买汇动能。

汇银人士指出，早盘人民币及韩元等主要亚币略显区间偏升，且受惠于美国有望达成举债上限协议，台股盘初走扬，皆有助于台币实质汇价区间偏升。交易员预估今日台币实质汇价主要区间暂看在29.350-29.450。