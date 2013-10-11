台湾汇市：台币/美元早盘实质汇价既有区间微升，受韩元趋升牵动

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北10月11日 - 台币兑美元 周五早盘实质汇率在既有区间微升。交易员表示，台币早盘受到韩元区间偏升带动，并持续消化进口商买汇动能。
汇银人士指出，早盘人民币及韩元等主要亚币略显区间偏升，且受惠于美国有望达成举债上限协议，台股盘初走扬，皆有助于台币实质汇价区间偏升。交易员预估今日台币实质汇价主要区间暂看在29.350-29.450。
“今天进口商比较多，外资仍是双向操作!”一当地大型银行交易员说。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日微幅扩大，当地时间10:12，美元/台币指标一个月期 报价约在29.322/336间，上日尾盘报价则在29.350/380。
早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.355-29.400，上日在29.350-29.445。
本地时间10:02时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升1.38角报29.410。
交易员观察市场最新动态：
* 台币随韩元早盘区间微升整理
* 盘初进口商美元买需持续、外资方向仍不明确
* 当地时间10:03，台北外汇成交量1.35亿美元，上日同时段约1.26亿美元
* 当地时间10:23，台股 上涨0.49%，外资此前连六日买超台股达292亿台币
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.350-29.450
最新相关报导链接：
* 全球经济：可能因美国债务僵局而受损--欧洲央行总裁德拉吉
* 全球经济：日本央行总裁黑田东彦认为美国不会发生债务违约
* 全球汇市：美元原地踏步，投资者寄望美国就债务上限达成协议
* 新兴汇市：多数亚币下滑，因美国债务僵局缓解提振美元 (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。