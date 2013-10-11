金属期市：伦铜小升，但单周跌幅或创一个月来最大

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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上海期交所1月期铜合约 上涨0.51%报每吨51,670元人民币。
美国众议院共和党周四提出一项方案，暗示他们开始愿意结束僵局。这项方案将推迟美国可能出现的违约。但总统奥巴马在与众议院共和党领袖会面后，对该方案既不赞成也不反对。
美国共和党议员Pete Sessions表示，他希望能在周五前达成协议。
Newmont Mining Corp 周四调降其全年铜产量预估，归咎于其在澳洲Boddington铜矿的产量低于预期，且其在印尼Batu Hijua所加工的矿石品位不如预期。
关于嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 旗下价值59亿美元的秘鲁Las Bambas铜矿竞购案，根据参与该过程的消息人士表示，中铝矿业 对上五矿，两家公司各自联手其他中国矿商形成两大竞购团体。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。