金属期市：伦铜小升，但单周跌幅或创一个月来最大

上海期交所1月期铜合约 上涨0.51%报每吨51,670元人民币。

美国众议院共和党周四提出一项方案，暗示他们开始愿意结束僵局。这项方案将推迟美国可能出现的违约。但总统奥巴马在与众议院共和党领袖会面后，对该方案既不赞成也不反对。

美国共和党议员Pete Sessions表示，他希望能在周五前达成协议。

Newmont Mining Corp 周四调降其全年铜产量预估，归咎于其在澳洲Boddington铜矿的产量低于预期，且其在印尼Batu Hijua所加工的矿石品位不如预期。

关于嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 旗下价值59亿美元的秘鲁Las Bambas铜矿竞购案，根据参与该过程的消息人士表示，中铝矿业 对上五矿，两家公司各自联手其他中国矿商形成两大竞购团体。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金