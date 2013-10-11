基金产业：美国股票基金在最新一周净流出61亿美元--理柏

路透纽约10月10日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)的数据周四显示，美国基金投资人在最新一周从股票基金中撤走61亿美元，因为美国政府依然关门，而且他们对债务上限问题感到担忧。

10月9日止当周股票基金的资金流出规模为七周以来最大。

“当然，投资者的关注点并不在金融面，而是政治面，”理柏研究服务主管Tom Roseen说。MSCI明晟全球股票指数 在当周下跌1.7%。

该周投资者从主要持有美国股票的基金中撤资89亿美元，同期标准普尔500指数 下挫2.2%。

股票基金几乎所有的资金净流出都出现在持有美股的上市交易基金(ETF)类别。不过美股共同基金也遭遇16亿美元资本流出，是今年以来最大流出规模。

主要投资于外国股票的基金吸引到25亿美元新资金流入，为连续第五周资金净流入，前一周为流入12亿美元。

新兴市场股票基金吸引到5.635亿美元新资金，也是连续第五周出现净流入。