基金产业：美国股票基金在最新一周净流出61亿美元--理柏

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透纽约10月10日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)的数据周四显示，美国基金投资人在最新一周从股票基金中撤走61亿美元，因为美国政府依然关门，而且他们对债务上限问题感到担忧。
10月9日止当周股票基金的资金流出规模为七周以来最大。
“当然，投资者的关注点并不在金融面，而是政治面，”理柏研究服务主管Tom Roseen说。MSCI明晟全球股票指数 在当周下跌1.7%。
该周投资者从主要持有美国股票的基金中撤资89亿美元，同期标准普尔500指数 下挫2.2%。
股票基金几乎所有的资金净流出都出现在持有美股的上市交易基金(ETF)类别。不过美股共同基金也遭遇16亿美元资本流出，是今年以来最大流出规模。
主要投资于外国股票的基金吸引到25亿美元新资金流入，为连续第五周资金净流入，前一周为流入12亿美元。
新兴市场股票基金吸引到5.635亿美元新资金，也是连续第五周出现净流入。
欧洲股票基金净流入资金约5.9亿美元。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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