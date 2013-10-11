《中国信用市场观察》银行理财资管试点挑战货币政策调控

作者 徐永

路透上海10月11日 - 中国的银行理财试点资产管理计划和债权直接融资工具，有望明确银行理财业务定位和法律关系，但对现有货币政策调控工具却可能产生挑战，应考虑从资金来源和运用角度，调整M2指标，并将理财信用投放纳入社会融资规模管理。

此次银行理财试点资产管理计划，从银行理财人士反馈的信息来看，首先解决的还是业务定位和收缩通道的问题。

无论公募基金，券商资管等资产管理产品，在相关管理办法中都有明确其独立于自有资产的规则，比如2012年10月公布的《证券公司客户资产管理业务管理办法》就明确，“证券公司办理集合资产管理业务，应当保证集合资产管理计划资产与其自有资产、集合资产管理计划资产与其他客户的资产、不同集合资产管理计划的资产相互独立，单独设置账户、独立核算、分账管理。”

但银行理财的主要管理法规，如银监会2005年颁布的《商业银行个人理财业务管理暂行办法》和2011年颁布的《商业银行理财产品销售管理办法》及其他规定中，都没有类似的“栅栏”规定。

而将银行理财明确为资管管理计划首先就是明确这种独立身份，解决其业务定位。

银行理财变身银行资产管理计划，将给现有银行理财等同于公募基金，券商资管等的身份，在现有银行业务框架下，独立运营受托管理，收益风险买者自负，并解决刚性兑付和风险兜底问题，轻装上阵。

这种改革长远方向可能发展为独立的资产管理子公司，或获得信托牌照，彻底脱离现有的银行信用背书；短期内则可以探讨从自托管转向第三方托管，严格信息披露等开始。

且一旦认定银行管理计划的独立身份，之前借道券商，信托，基金子公司等通道的必要性将大大降低，并且在金融监管协调较难推进的情况下，有利于银监会的专门监管。

其次，债权直接融资工具并非投资标的，也不是标准化债权资产，而是对银行进行非标类投资，比如发放一笔融资类业务的资产配置模式的解释，并且仍然受8号文的比例限制。

这种表述更多是明确银行理财借款人与投资人之间的直接融资债权债务关系，相比之前的准资产证券化产品性质，定位更加明确。

**挑战货币政策调控**

但这种定位对货币政策及信用总量管理的挑战在于，若按照直接融资本质，从银行负债业务角度，和企业债类似，银行理财一笔融资业务可能仅仅是居民储蓄存款转变为企业活期存款（第三方托管的情况下，一段时间内可能表现为同业存款），M2并不发生变化，但一笔信用投放已经产生，现有的M2数据将出现局限性。

更重要的是，现有的银行理财会计核算，还并不是这种方式。现有保本型理财资金来源计入一般性存款并纳入M2，非保本不计入，若资产管理计划试点仍有保本和非保本区别且自托管，变化将不大。

因为这种做法仍然没有脱离银行的信用担保，也不是彻底意义上的直接融资，但若以其直接融资本质界定，银行理财将可能需要引入类似公募基金托管行的模式，部分以同业存款（不计入M2）形式存在。

同业业务的发展引致的同业负债放量问题，已经挑战了现有的M2有效性，如果银行理财再增加同业存款，M2走向M2+将更有迫切性，否则会更加削弱M2在全社会信用总量观测上的准确性。

由于同业等影子银行业务的发展，传统测算杠杆率的指标M2/GDP日益显露其有限性，采用社科院金融所副所长殷剑峰的广义杠杆率口径测算（分子为贷款、国债、对其他存款性公司债权、对其他金融机构债权、非金融企业债券之和，不包括银行理财，分母为GDP），两者已有差异，随着直接融资的发展，两者差异有望继续扩大。

欲浏览M2/GDP和广义杠杆率的差异，请点选：link.reuters.com/zum73v

而从资产端来说，债权直接融资工具作为非标资产信用投放，也需要尽快纳入社会融资规模管理，以更完整地反映目前整体的信用投放形势。

虽然社会融资规模也有重复计算的问题，典型如企业获得一笔信托贷款，然后用来发放委托贷款，只有一笔信用投放，但社会融资规模将有两笔计算，但相比贷款而言，其信用观测有效性更强。

央行调查统计司司长盛松成此前曾撰文指出，社会融资规模与GDP、消费、投资、CPI等主要经济指标的相关系数均在0.8以上，平均比新增人民币贷款与主要经济指标的相关系数高0.1左右。

而银行理财直接融资，如果在M2指标无法体现，至少应可以做到，和企业债券和信托贷款一样，在资产端体现。