澳新汇市：澳新货币持坚，市场静观美国能否就避免债务违约达成一致

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约时报报导称，奥巴马已经拒绝了将政府举债权限再延长几周的计划。消息传出后股市和一些主要货币一度走势不稳，但共和党议员Paul Ryan后来称，奥巴马对此既不赞成也不反对。
澳元再度显示了抗跌性，因市场对于澳洲央行降息周期已结束的预期升温。
银行间利率期货<0#YIB:>目前的走势反映，央行在12月前降息25基点至纪录低点2.25%的可能性不到20%，周四时约为33%。互换市场 则已消化了12个月内利率上升12基点的预期。
苏格兰皇家银行分析师Greg Gibbs预计，如果美国财政僵局得到解决，澳元可能升至0.97美元。
澳元/日圆 本周以来上涨1%，报92.93日圆，接近上个月触及的三个月高位94.45。
新西兰元/美元 当日持平于0.8280，从海外市场跌至0.8232的走势中回升，本周有望收平，全周交投陷于0.8275-0.8350的窄幅区间。
投资者一直押注新西兰元会进一步上涨，因认为华盛顿方面最终可以避免债务违约，尽管许多市场人士认为在协议达成以前，交投仍将波动。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。