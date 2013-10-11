澳新汇市：澳新货币持坚，市场静观美国能否就避免债务违约达成一致

纽约时报报导称，奥巴马已经拒绝了将政府举债权限再延长几周的计划。消息传出后股市和一些主要货币一度走势不稳，但共和党议员Paul Ryan后来称，奥巴马对此既不赞成也不反对。

澳元再度显示了抗跌性，因市场对于澳洲央行降息周期已结束的预期升温。

银行间利率期货<0#YIB:>目前的走势反映，央行在12月前降息25基点至纪录低点2.25%的可能性不到20%，周四时约为33%。互换市场 则已消化了12个月内利率上升12基点的预期。

苏格兰皇家银行分析师Greg Gibbs预计，如果美国财政僵局得到解决，澳元可能升至0.97美元。

澳元/日圆 本周以来上涨1%，报92.93日圆，接近上个月触及的三个月高位94.45。

新西兰元/美元 当日持平于0.8280，从海外市场跌至0.8232的走势中回升，本周有望收平，全周交投陷于0.8275-0.8350的窄幅区间。