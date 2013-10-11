中国票据市场：本周转贴利率下行，资金预期偏好短线或继续回落

路透北京10月11日 - 十一长假归来首周，中国票据市场机构收票意愿高涨，致转贴利率较节前下行，月初尚可的信贷规模，及资金面不断转好均成为有利的推动。交易员预期，短线虽有财税缴款扰动，但比较看好资金面的情况，这有望为转贴利率的回落铺路搭桥。

“比节前下来一些，也不多，10个点(bp)吧。月初(信贷)规模还是比较松的，不过(转贴)利率没有跌很多是因为这周前两天资金价格还比较高。”华东一银行交易员说。

他进一步指出，本周买票力量明显更强，或是有机构预期短期转贴利率仍有下行空间，所以暂时观望。

广东一银行交易员表示，现在很多机构都有在收票，这比较符合一般月初的规律，个人认为是因为近期资金面转暖的原因，“我们有出一点票吧，(六个月期的)价格差不多就是在6%这个水平。”

虽然本周初资金面一度紧张，但在公开市场逆回购持续施援，和市场自身调节的助力下，情况不断改善。银行间市场周五资金面继续转好，回购加权利率 多数下行。且转入中旬虽遇财税缴款的扰动，不过下周在大额存款准备金清算退款、逆回购预计滚动操作的扶助下，交易人士对短期资金价格再回落持乐观态度。

就接下来的资金情况，上海一银行交易员表示，财税缴款扰动是个季节性因素，市场能够预期到的影响可能最后不会造成太大的波动，特别是经历了6月的钱荒风波后，机构更懂得未雨绸缪了。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 6.3150/6.1426 6.4225/6.2626 6.9076/6.7418

上周一(9/30) 6.3665/6.1823 6.4935/6.3083 6.9513/6.7767

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变动 -5.15bp/-3.97bp -7.10bp/-4.57bp -4.37bp/-3.49bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.9931%，较上周一(9月30日)的6.1129%走低。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。