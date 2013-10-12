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货币新闻 | 2013年 10月 12日 星期六 10:03 BJT

中国数据：9月出口同比降0.3%，进口同比增7.4%--海关

路透北京10月12日 - 中国海关周六公布，9月出口同比下降0.3%，当月进口同比增长7.4%。路透调查预估分别为增长6%和7%。

9月贸易顺差为152亿美元，路透调查预估中值为顺差277亿美元。

中国前三季度出口同比增长8%，进口增长7.3%，贸易顺差为1,694亿美元。

9月贸易数据详情如下:

指标 9月实际值 9月预估中值 预估区间 上月 上年同期

出口(%) -0.3 6.0 2.0-8.0 7.0 9.9

进口(%) +7.4 7.0 4.0-10.3 7.0 2.4

贸易顺差(亿美元） 152 277 220-780 286 276.7

浏览更多细节，请点选海关网站（www.customs.gov.cn

欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。（完） (发稿 宿泱韫/康熙泽; 审校 曾祥进)
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