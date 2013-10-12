中国数据：9月出口同比降0.3%，进口同比增7.4%--海关

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京10月12日 - 中国海关周六公布，9月出口同比下降0.3%，当月进口同比增长7.4%。路透调查预估分别为增长6%和7%。
9月贸易顺差为152亿美元，路透调查预估中值为顺差277亿美元。
中国前三季度出口同比增长8%，进口增长7.3%，贸易顺差为1,694亿美元。
9月贸易数据详情如下:
指标 9月实际值 9月预估中值 预估区间 上月 上年同期
出口(%) -0.3 6.0 2.0-8.0 7.0 9.9
进口(%) +7.4 7.0 4.0-10.3 7.0 2.4
贸易顺差(亿美元） 152 277 220-780 286 276.7
浏览更多细节，请点选海关网站（www.customs.gov.cn）
欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。（完） (发稿 宿泱韫/康熙泽; 审校 曾祥进)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。