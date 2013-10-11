香港个股：石药集团遭主要股东减持股份，复牌初段曾跌逾3%

路透香港10月11日 - 中国制药商--石药集团有限公司 公布主要股东以折让价出售少量股份后，周五复牌早盘初段曾跌逾3%。

石药集团在联交所一份声明中称，其主要股东卓择的子公司佳领以及欣景，以每股4.05港元合共出售石药集团5亿股股份，套现20.25亿港元。配售价较石药集团停牌前收市价4.35港元，折让6.9%。

本次减持后，卓择的持股比例由73.23%降至60.16%。卓择为弘毅投资旗下子公司。

石药集团今早曾低探4.2港元；香港时间10:12，石药集团跌2.99%，报4.22港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 黄凯)