香港个股：石药集团遭主要股东减持股份，复牌初段曾跌逾3%

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港10月11日 - 中国制药商--石药集团有限公司 公布主要股东以折让价出售少量股份后，周五复牌早盘初段曾跌逾3%。
石药集团在联交所一份声明中称，其主要股东卓择的子公司佳领以及欣景，以每股4.05港元合共出售石药集团5亿股股份，套现20.25亿港元。配售价较石药集团停牌前收市价4.35港元，折让6.9%。
本次减持后，卓择的持股比例由73.23%降至60.16%。卓择为弘毅投资旗下子公司。
石药集团今早曾低探4.2港元；香港时间10:12，石药集团跌2.99%，报4.22港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。