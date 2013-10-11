表格：德国9月CPI终值为较前月持平，较上年同期上升1.4%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透柏林10月11日 - 德国联邦统计局周五公布的数据显示：
* 德国9月消费者物价指数(CPI)终值为持平前月，较上年同期升1.4%(初值分别为持平和升1.4%)
* 德国9月消费者物价调和指数(HICP)终值持平前月，较上年同期上升1.6%(初值分别为持平和上升1.6%)
详细数据如下:
变动百分比
指数/成分 较前月 较上年同期 指数
整体物价指数 持平 +1.4 106.1
食品和饮料 -0.3 +4.1 110.01
烟酒类 +0.2 +2.7 108.0
服装鞋帽 +5.4 +1.1 106.7
房租,能源和水 +0.2 +1.9 107.8
家具和其它家计用品 +0.1 +0.9 102.0
保健用品 +0.1 -3.6 99.6
运输 持平 -1.2 108.2
通讯 -0.4 -1.5 92.9
娱乐 -2.6 +2.5 103.3
教育 +0.5 +3.0 96.7
餐饮和外宿 +0.5 +2.3 106.8
其它商品和服务 +0.1 +2.0 104.7 (完)
(编译 高琦 审校 戴素萍)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。