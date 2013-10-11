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货币新闻 | 2013年 10月 11日 星期五 14:22 BJT

表格：德国9月CPI终值为较前月持平，较上年同期上升1.4%

路透柏林10月11日 - 德国联邦统计局周五公布的数据显示：

* 德国9月消费者物价指数(CPI)终值为持平前月，较上年同期升1.4%(初值分别为持平和升1.4%)

* 德国9月消费者物价调和指数(HICP)终值持平前月，较上年同期上升1.6%(初值分别为持平和上升1.6%)

详细数据如下:

变动百分比

指数/成分 较前月 较上年同期 指数

整体物价指数 持平 +1.4 106.1

食品和饮料 -0.3 +4.1 110.01

烟酒类 +0.2 +2.7 108.0

服装鞋帽 +5.4 +1.1 106.7

房租,能源和水 +0.2 +1.9 107.8

家具和其它家计用品 +0.1 +0.9 102.0

保健用品 +0.1 -3.6 99.6

运输 持平 -1.2 108.2

通讯 -0.4 -1.5 92.9

娱乐 -2.6 +2.5 103.3

教育 +0.5 +3.0 96.7

餐饮和外宿 +0.5 +2.3 106.8

其它商品和服务 +0.1 +2.0 104.7 (完)

(编译 高琦 审校　戴素萍)
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