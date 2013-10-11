美国金融：10月9日止当周美联储资产负债表规模增长--FED数据

路透纽约10月10日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的截至10月9日当周的数据显示：

* 美联储持有的美国公债规模为2.087兆美元，前周为2.077兆美元。

* 美联储持有的机构债规模为606.52亿美元，持平前周。

* 美联储透过贴现窗口向高信誉银行提供的隔夜直接贷款，平均每天为700万美元，前周为每天1,500万美元。