台湾债市：指标五年券殖利率小升，反映证券商得标过多的忧虑

路透台北10月11日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周五发行前交易殖利率小幅上扬，反映市场忧虑标债结果证券商得标比例过大。

证券商本周三在五年券标债中得标了53.5%的公债，明显大过于银行业的38.17%；市场认为，证券商多以短线交易心态的持券，多不利筹码稳定，此外美债10年期公债的表现也没有太好，令周五殖利率略微上弹。

〞现在五年券和10年券的利差达到了50点，有点太大了，五年券应该会会往上修正一点，〞一位证券商交易员表示。

台湾央行周三公布五年期公债102/11 得标利率为1.150%，落在市场预估区间的下限，其中银行业得标比重38.17%、证券业53.5%、票券业8.33%。

美国公债价格周四涨跌互见，此前美国标售30年期公债获得强劲需求，带动市场收复多数稍早失地。指标10年期公债 收益率报2.69%，略高于近期技术支撑水准约2.68%。

交易员观察市场最新动态：

* 五年期公债的发行前交易中，空单总量达到100.5亿台币，市场认为部分做空的证券商在初级市场进场回补

* 短券市场持续见买盘着墨，预料热钱仍将持续流入

交易员预估指标公债今日主要交投区间：

*102/11：1.15-1.17%

本地时间10:1时最新报价：

*102/11期公债发行前交易殖利率升0.7基点报1.16%。

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