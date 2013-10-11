台湾债市：指标五年券殖利率小升，反映证券商得标过多的忧虑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北10月11日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周五发行前交易殖利率小幅上扬，反映市场忧虑标债结果证券商得标比例过大。
证券商本周三在五年券标债中得标了53.5%的公债，明显大过于银行业的38.17%；市场认为，证券商多以短线交易心态的持券，多不利筹码稳定，此外美债10年期公债的表现也没有太好，令周五殖利率略微上弹。
〞现在五年券和10年券的利差达到了50点，有点太大了，五年券应该会会往上修正一点，〞一位证券商交易员表示。
台湾央行周三公布五年期公债102/11 得标利率为1.150%，落在市场预估区间的下限，其中银行业得标比重38.17%、证券业53.5%、票券业8.33%。
美国公债价格周四涨跌互见，此前美国标售30年期公债获得强劲需求，带动市场收复多数稍早失地。指标10年期公债 收益率报2.69%，略高于近期技术支撑水准约2.68%。
交易员观察市场最新动态：
* 五年期公债的发行前交易中，空单总量达到100.5亿台币，市场认为部分做空的证券商在初级市场进场回补
* 短券市场持续见买盘着墨，预料热钱仍将持续流入
交易员预估指标公债今日主要交投区间：
*102/11：1.15-1.17%
本地时间10:1时最新报价：
*102/11期公债发行前交易殖利率升0.7基点报1.16%。
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*英国央行：维持利率与购债计划规模不变，一如预期 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。