路透专访：巴西财长曼特加敦促美联储“明确”沟通缩减刺激政策

路透圣保罗10月10日 - 巴西财长曼特加周四在接受专访时表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应明确沟通其未来几个月准备如何逐步撤出经济刺激举措，以最大程度地降低市场波动，并防止给新兴经济体带来一些问题。

曼特加表示，缩减刺激还应“循序渐进”地实施，并指出提名叶伦担任美联储主席似乎是朝着这个方向迈出的一步。

曼特加称，他认为巴西升息不会拖累经济成长。他说，巴西拥有3,700亿美元外汇储备，也做好充分准备应对市场波动。曼特加因国内事务不参加本周国际货币基金组织(IMF)和20国集团(G20)会议。

他补充道，在美国加息前景重新引燃波动前，主要新兴国家明年还有时间建立一个联合储备基金。

“缩减刺激举措要更清晰明确，这是我们一直以来的建议，”曼特加接受专访时表示。

曼特加指出，由于美国当前的政治僵局冲击经济成长，叶伦与其他决策者可能需要在更长时间内维持刺激政策不变。

他还补充称，美国似乎可以避免违约，从而令下一波市场震荡加剧推迟到叶伦领导下的美联储几年后开始加息时才会出现。

“我相信叶伦会继续推行贝南克时期的政策，”曼特加表示。“现在的超宽松货币刺激举措要在某个时候缩减。正确的方法是循序渐进地进行。”

按照曼特加的预测，主要新兴经济体应有时间建立一个共同储备基金，使央行进行外汇市场干预更加方便。曼特加说，到3月份应成立规模1,000亿美元的金砖国家储备基金，并指出该基金需要各国批准。

曼特加一直强烈批评发达国家的超宽松政策，并通过多项资本管制措施予以回应。但今年该国取消部分管制，因市场对美国缩减刺激的担忧打压雷亚尔8月触及五年低点。目前雷亚尔兑美元报2.2，且央行干预将其控制在窄幅区间内，对此曼特加指出，当前汇率有助于国内产业。

不过他强调，政府不寻求保持汇率在某一个特定水准。

“可以说当前的汇率水准支撑出口，因为可以看到制造业出口改善，”他说。

曼特加还说道，不存在“政治禁忌”阻止央行在必要情况下加息至双位数以对抗通胀。