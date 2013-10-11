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货币新闻 | 2013年 10月 11日 星期五 14:10 BJT

表格：德国9月趸售物价较前月上升0.7%，较上年同期下滑2.2%

路透柏林10月11日 - 德国联邦统计局周五公布，德国9月趸售(批发)物价较前月上升0.7%，较去年同期下滑2.2%。

具体数据如下:

德国趸售物价 2013年9月 2013年8月 2012年9月

较上月(%) 0.7 -0.6 1.3

较上年(%) -2.2 -1.7 4.2

WPI(基期为2005年) 122.0 121.1 124.8

(完)

(编译 朱晓军；审校 于春红)
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