台湾货币市场：短率持稳于上日，静待午间两年存单标售

* 短率在预期外资持续汇入下稳在区间

* 下周料情势依旧宽松

* 午间央行两年存单标售或落于上次均标附近

记者 林妙容

路透台北10月11日 - 台湾银行间短率周五较上交易日大致持平。台股续涨令市场预期外资汇入短钱持续增多，令短期利率市场持于近期底部的利率水位而难有起色。在静淡的拆借需求中，市场静待午间的两年期央行存单标售结果。

银行资金调度人士表示，本月来外资汇入的情势没有改变，放款端的需求也没有明显增加，甚至因上日假期因素，今日续作的拆出有些被解约，资金水位浮滥仰赖央行午后的隔夜游资回收，市场显得安静。

〞今天就是等午间的标售，拆款没有什么动静。〞一位本地银行资金调度人士说。

交易员指出，市场对两年期存单标售的看法在假期后没有特别改变，两年后对于升息时间预估的接近，以及现有资金浮滥的拉锯仍将决定标售结果。在当前资金情况未改的情况下，料均标离上次不远，但可观察高标所在水位，以判断银行端对较长天期利率走势的看法。

台湾央行周五将连续第三个月标售两年期存单，路透周三调查六家金融机构显示，估计本次的加权平均得标利率中值落在0.8%附近，较上次微幅走高；但若市场下标心态稍趋积极，也不排除较上次微幅走低。

本地时间11:45时：

**台币兑美元 走升1.48角报29.400。

**台股 升0.46%，报8,382.90点；成交量 报608.77亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.387%。今日区间暂在0.387-0.390%，上日在0.295-0.500%；一周拆款利率暂在0.388-0.420%，上交易日在0.380-0.430%。

**短票利率大致持平**

短票市场方面，大型票券商交易员表示，周五利率与上交易日没有明显变化。

展望下周，市场对资金情势的看法仍以宽裕为主调。虽然下周央行存单到期仅有5,000多亿台币，但由于不预期央行冲销力道会突然加大，市场资金亦去化无门，利率持平的看法仍将延续至下周。

“美国的问题如果能解决，股市还是会好，资金还是会持续进来。”一名票券商主管表示。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.64-0.65%，与上日相同；两周期短票主要成交在0.64%。

今日央行存单到期金额5,713.05亿台币，存单发行金额待今日稍晚公布。

下周央行存单到期总额为仅有5,300.15亿台币，较本周大幅滑落，落点分别为周一3,320.35亿、周二1,293亿、周三516亿、周四75.8亿及周五95亿。

拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为47亿台币，至周四累计超额准备为负103亿，加计前期1%的超额准备为713亿台币。

**债券RP利率稳在低位**

债券市场附买回(RP)成交利率稳在现有水位，市场资金依旧充裕无虞。至于下周的行情，交易商认为，目前市场上券少、钱多的情况不致改变，利率预料仍可稳在低档。

一位证券商交易员表示，周五资金需求稍稍上扬，使得客户端频频来电要券的情况稍有缓解。只不过，他们表示，下周二(15日)有共300亿的公债交割、55亿的公司债交割，又加上当天是月中的资金需求高峰，但预估市场资金需求上扬的情况不致令资金充裕现况反转至吃紧，短率仍旧在此间水位波动的机率还是很高。

〞今天不像礼拜三电话那么多，大概还有人在休假吧!〞一证券商交易员说。

另一位票券商交易员也表示，由于目前券源很少，虽然资金充裕泛滥，但倒也没有想要再压低利率。

紧缩因素方面，下周一有两年期存单发行、金额100亿；周二有300亿台币的五年期公债102/11期发行，金额预定300亿台币。公司债方面，下周二有远传 50亿台币、亚昕5亿台币公司债交割。

证券商的公债和公司债附买回利率稳于上交易日水位；10天期公债的附买回利率大区间在0.59-0.60%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%。