日本股市：日经指数触及一周半高位，因看好美国财政僵局有解

路透东京10月11日 - 日本股市日经指数周五早盘上涨逾1%至一周半高位，因看好美国财政僵局有望解决，Nikon等出口股上涨，因日圆自近期高位回落。

日经指数 早盘中上涨1.3%，至14,375.02点，为10月2日以来最高水准。本周有望上涨2.5%。

“只要美国债务上限的讨论燃起一丝解决希望，就见到冒险情绪急升及轧空，尽管只是一丝希望。你可以见到债务僵局对市场的压力有多大，”瑞士信贷驻东京股市现金销售主管Stefan Worrall表示。

“市场焦点在于这场僵局是否会进一步朝向解决发展。其他事情都变得较为次要，甚至连企业获利也是。”