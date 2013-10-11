日本股市：日经指数触及一周半高位，因看好美国财政僵局有解

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京10月11日 - 日本股市日经指数周五早盘上涨逾1%至一周半高位，因看好美国财政僵局有望解决，Nikon等出口股上涨，因日圆自近期高位回落。
日经指数 早盘中上涨1.3%，至14,375.02点，为10月2日以来最高水准。本周有望上涨2.5%。
“只要美国债务上限的讨论燃起一丝解决希望，就见到冒险情绪急升及轧空，尽管只是一丝希望。你可以见到债务僵局对市场的压力有多大，”瑞士信贷驻东京股市现金销售主管Stefan Worrall表示。
“市场焦点在于这场僵局是否会进一步朝向解决发展。其他事情都变得较为次要，甚至连企业获利也是。”
东证股价指数 升1.6%至1,196.60点。交投温和，成交量为过去90天全日日均量的42.8%。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。