韩国汇市：韩元上扬，因寄望美国将避免债务违约

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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但交易商称，投资者仍警惕当局可能出手干预，以减缓韩元兑美元的升值速度，所以美元在1,070附近存在有力支撑。
“午后交易要看当局动向，”一外资银行外汇交易员表示。“如果他们显示出守护1,070关口的意愿，美元兑韩元汇率将收在该水准上方，否则可能看到韩元进一步上涨。”
韩国综合股价指数 涨1.2%报2,025.02点。
12月三年期公债期货 升0.03点报105.76，美国就预算和债务上限达成协议的前景仍存不确定性，支撑公债期货。
0220GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,070.3 1,073.6
日圆/韩元 10.8656/731 10.9127
韩国公债期货* 105.76 105.73
韩国综合股价指数 2,025.02 2,001.40
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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。