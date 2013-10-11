韩国汇市：韩元上扬，因寄望美国将避免债务违约

但交易商称，投资者仍警惕当局可能出手干预，以减缓韩元兑美元的升值速度，所以美元在1,070附近存在有力支撑。

“午后交易要看当局动向，”一外资银行外汇交易员表示。“如果他们显示出守护1,070关口的意愿，美元兑韩元汇率将收在该水准上方，否则可能看到韩元进一步上涨。”

韩国综合股价指数 涨1.2%报2,025.02点。

12月三年期公债期货 升0.03点报105.76，美国就预算和债务上限达成协议的前景仍存不确定性，支撑公债期货。

0220GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,070.3 1,073.6

日圆/韩元 10.8656/731 10.9127

韩国公债期货* 105.76 105.73

韩国综合股价指数 2,025.02 2,001.40

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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