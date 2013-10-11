中国新债：国开行下周二增发第36-40期固息债，总额至多220亿元

路透上海10月11日 - 中国国家开发银行 周五公告称，将于下周二(15日)增发今年第36-40期固息债(市场俗称“福娃债”)，期限含一、三、五、七和10年，总额不超过220亿元人民币。

刊登在中国债券信息网的公告称，本次增发的36、38和40期债券，均采用单一价格（荷兰式）招标方式；第37和39期债增发则采用多重价格（美国式）招标方式。

债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期、七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

第36-40期固息债及其各期增发债此前中标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

票面利率(8/27) 4.37% 4.50% 4.58% 4.69% 4.72%

9/3增发中标收益率 4.4999% 4.6456% 4.7038% 4.9056% 4.8397%

9/17增发中标收益率 4.49% 4.7171% 4.7908% -- 4.8785%

9/24增发中标收益率 4.4849% 4.7050% 4.7811% 4.8480% 4.8731%

10/9增发中标收益率 4.4705% 4.7311% 4.7978% 4.8663% 4.9090%

目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。

上述增发债的具体条款如下：

第36、37、38、39、40期增发债

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发行总量 1/5年均不超50亿元，3/7/10年均不超40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年/固息

招标时间 10月15日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，

3/7年采用多重价格（美国式）招标

缴款日/起息日 10月17日/一、三、五年 8月29日；七和10年 9月2日

分销期 10月16日-10月17日

上市日 1年：10月21日

3/5/7/10年：10月23日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)