中国新债：国开行下周二增发第36-40期固息债，总额至多220亿元

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海10月11日 - 中国国家开发银行 周五公告称，将于下周二(15日)增发今年第36-40期固息债(市场俗称“福娃债”)，期限含一、三、五、七和10年，总额不超过220亿元人民币。
刊登在中国债券信息网的公告称，本次增发的36、38和40期债券，均采用单一价格（荷兰式）招标方式；第37和39期债增发则采用多重价格（美国式）招标方式。
债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期、七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
第36-40期固息债及其各期增发债此前中标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
票面利率(8/27) 4.37% 4.50% 4.58% 4.69% 4.72%
9/3增发中标收益率 4.4999% 4.6456% 4.7038% 4.9056% 4.8397%
9/17增发中标收益率 4.49% 4.7171% 4.7908% -- 4.8785%
9/24增发中标收益率 4.4849% 4.7050% 4.7811% 4.8480% 4.8731%
10/9增发中标收益率 4.4705% 4.7311% 4.7978% 4.8663% 4.9090%
目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。
上述增发债的具体条款如下：
第36、37、38、39、40期增发债
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发行总量 1/5年均不超50亿元，3/7/10年均不超40亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年/固息
招标时间 10月15日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 1/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，
3/7年采用多重价格（美国式）招标
缴款日/起息日 10月17日/一、三、五年 8月29日；七和10年 9月2日
分销期 10月16日-10月17日
上市日 1年：10月21日
3/5/7/10年：10月23日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)
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