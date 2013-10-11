巴基斯坦女孩马拉拉获欧盟人权奖

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔10月10日 - 去年遭塔利班枪击的巴基斯坦女孩马拉拉（Malala Yousafzai）周四获得欧盟年度人权奖，击败斯诺登。
16岁的马拉拉也是诺贝尔和平奖的热门人选。
1988年起，萨哈罗夫思想自由奖由欧洲议会每年颁发，纪念前苏联科学家、异见人士萨哈罗夫。曼德拉和昂山素季等人都曾获得该奖。
欧洲议会绿党党团提名斯诺登参选，称他披露美国秘密监控项目，对人权和欧洲公民作出了“杰出贡献”。
欧洲议会所有政治团体领导人进行投票以后，马拉拉当选。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。