巴基斯坦女孩马拉拉获欧盟人权奖

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔10月10日 - 去年遭塔利班枪击的巴基斯坦女孩马拉拉（Malala Yousafzai）周四获得欧盟年度人权奖，击败斯诺登。

16岁的马拉拉也是诺贝尔和平奖的热门人选。

1988年起，萨哈罗夫思想自由奖由欧洲议会每年颁发，纪念前苏联科学家、异见人士萨哈罗夫。曼德拉和昂山素季等人都曾获得该奖。

欧洲议会绿党党团提名斯诺登参选，称他披露美国秘密监控项目，对人权和欧洲公民作出了“杰出贡献”。