版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 11日 星期五 11:23 BJT

全球经济：日本经济财政大臣敦促美国解决财政僵局

路透东京10月11日 - 日本经济财政大臣甘利明：如果当前问题持续，美国可能出现债务违约，这在发展中国家都是不可想像的事情。

甘利明并称，作为全球最大的经济体，美国应要负责任地解决债务僵局。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐