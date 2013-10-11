美国债市：10月9日止当周外国央行增持美国公债和机构债--FED

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透10月10日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：
* 截至10月9日止当周，外国央行持有的美国可交易债券总量增加56.51亿美元，至3.295兆(万亿)美元。
* 外国央行持有的美国公债当周增加48.98亿美元，至2.937兆美元。
* 外国央行持有的机构债当周增加1.03亿美元，至3,182亿美元。
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如欲查看美联储资产负债表，请点选(link.reuters.com/cub62s)。(完)
(编译 王翔琼；审校 徐文焰)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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