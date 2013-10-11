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债券 | 2013年 10月 11日 星期五 11:16 BJT

美国债市：10月9日止当周外国央行增持美国公债和机构债--FED

路透10月10日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

* 截至10月9日止当周，外国央行持有的美国可交易债券总量增加56.51亿美元，至3.295兆(万亿)美元。

* 外国央行持有的美国公债当周增加48.98亿美元，至2.937兆美元。

* 外国央行持有的机构债当周增加1.03亿美元，至3,182亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选(here)

如欲查看美联储资产负债表，请点选(link.reuters.com/cub62s)。(完)

(编译 王翔琼；审校 徐文焰)
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