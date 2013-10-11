《独家新闻》印度正与摩根大通等机构谈判，欲列入新兴债市指数

路透新德里/香港10月10日 - 消息人士称，印度正与摩根大通等机构谈判，希望将其公债市场列入新兴市场债市指标指数，从而吸引数十亿美元的投资。为此，印度还可能放宽对外资流入的部分限制。

直接知情人士称，印度财政部长齐丹巴南和其他官员计划下周在美国与太平洋投资管理公司(PIMCO)、Capital International和英国标准人寿保险公司等大型基金的经理人会面。这些基金追踪新兴市场债市指数。

两位消息人士称，为列入受广泛关注的摩根大通政府公债-新兴市场指数，印度需要放宽对注册、文档、尽职调查等方面的规定，以方便外国机构投资者(FII)进入印度债市，同时还允许他们增加对公债的投资。

由于问题的敏感性，消息人士拒绝具名。

一位财政部发言人拒绝置评。

为列入新兴市场债市指数，印度可能要修改规定，允许外国机构投资者对印度公债增加投资。目前外国机构对印度公债的投资上限为300亿美元。

一位消息人士称，虽然印度不愿意完全取消投资上限，但正考虑进一步放宽规定，允许投资者在达到投资上限80%时提高上限。

另一位银行业消息人士称，印度官员向银行征求意见，询问政府在列入新兴市场指数方面能提供何种帮助。消息人士指出，尽管谈判有所进展，但关于印度列入指数的时点及其在指数中的权重，至少还需要几个月才能决定。

消息人士称，印度优先选择列入摩根大通指数，但官方也在与其他指数运营商接触，比如巴克莱(Barclays)和花旗。

摩根大通、巴克莱和花旗拒绝置评。