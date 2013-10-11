台湾债市：RP利率仍稳于低位，下周虽有债券交割但不致吃紧

路透台北10月11日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五稳于现有水位，市场资金依旧充裕无虞。至于下周的行情，交易商认为，目前市场上券少、钱多的情况不致改变，利率预料仍可稳于低档。

一位证券商交易员表示，周五资金需求稍稍上扬，使得客户端频频来电要券的情况稍有缓解。只不过，他们表示，下周二(15日)有共300亿的公债交割、55亿的公司债交割，又加上当天是月中的资金需求高峰，但预估市场资金需求上扬的情况不致令资金充裕现况反转至吃紧，短率仍旧在此间水位波动的机率还是很高。

〞今天不像礼拜三电话那么多，大概还有人在休假吧!〞一证券商交易员说。

另一位票券商交易员也表示，由于目前券源很少，虽然资金充裕泛滥，但倒也没有想要再压低利率。

紧缩因素方面，下周一有两年期存单发行、金额100亿；周二有300亿台币的五年期公债102/11期发行，金额预定300亿台币。公司债方面，下周二有远传 50亿台币、亚昕5亿台币公司债交割。

证券商的公债和公司债附买回利率稳于上交易日水位；10天期公债的附买回利率大区间在0.59-0.60%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%。