台湾债市：RP利率仍稳于低位，下周虽有债券交割但不致吃紧

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北10月11日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五稳于现有水位，市场资金依旧充裕无虞。至于下周的行情，交易商认为，目前市场上券少、钱多的情况不致改变，利率预料仍可稳于低档。
一位证券商交易员表示，周五资金需求稍稍上扬，使得客户端频频来电要券的情况稍有缓解。只不过，他们表示，下周二(15日)有共300亿的公债交割、55亿的公司债交割，又加上当天是月中的资金需求高峰，但预估市场资金需求上扬的情况不致令资金充裕现况反转至吃紧，短率仍旧在此间水位波动的机率还是很高。
〞今天不像礼拜三电话那么多，大概还有人在休假吧!〞一证券商交易员说。
另一位票券商交易员也表示，由于目前券源很少，虽然资金充裕泛滥，但倒也没有想要再压低利率。
紧缩因素方面，下周一有两年期存单发行、金额100亿；周二有300亿台币的五年期公债102/11期发行，金额预定300亿台币。公司债方面，下周二有远传 50亿台币、亚昕5亿台币公司债交割。
证券商的公债和公司债附买回利率稳于上交易日水位；10天期公债的附买回利率大区间在0.59-0.60%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%。
议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%；一个月内公司债RP利率交投则在0.55-0.61%，也与上日大致雷同。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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