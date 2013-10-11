更新版 1-新债招标：中国四期新债需求整体稳定，博边际心态令贴现国债定位偏高

* 今日四期新债需求整体平稳

* 进出口行三期债定位多接近预期

* 贴现国债定位偏高，机构博边际心态浓 (新增市场评论和更多背景)

路透上海10月11日 - 随着三个月贴现国债和进出口银行三期固息债招标结束，中国本周密集的利率债发行告一段落。周五招标的四期新债需求整体平稳，进出口行新债定位与预期偏离不多；而贴现国债中标收益率较高，因机构多以博边际心态参与。

市场人士认为，尽管资金面已渐趋稳定，但因贴现国债采取美国式招标，加之没有基本投标量考核的压力，在债市尚未完全摆脱弱势的情况下，机构在投标此类债时多对收益水平要求较高。

业内人士稍早透露，财政部招标的150亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为3.7939%，边际中标收益率为3.8498%，投标倍数为2.02倍。

“贴现国债没有基本（投标）量考核，大家就没那么积极，”上海一银行交易员表示。

她谈到，今日进出口行三期债招标结果与预期相近，需求情况也还可以，发行规模不大或是主要因素，“（各期）50－60亿的量，蛮少的，随便投投就到了。”

不过她并指出，进出口行三期债中，期限较长的七年品种定位仍相对偏高，这表明市场对长债的判断仍偏谨慎。

以下为今日进出口行三期新债的招标情况：

一年 三年增发 七年

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中标利率 4.46% 4.7214% 4.87%

（中标收益率）

预测均值 4.48% 4.71% 4.84%

投标倍数 2.26 1.88 2.22

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三个月期品种最新收益率 报在3.5177%，较今日招标结果低逾20个基点(bp)。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年期、三年期和七年期品种最新收益率分别报在4.5395%、4.7299%和4.8300%。

该期贴现国债为今年第七期，以低于票面金额的价格贴现发行，采用多重价格招标方式，标的为价格，不进行甲类成员追加投标。该期债10月14日开始计息，10月14日至10月16日进行分销，10月18日起上市交易。

今日进出口行新债具体条款如下：

第27期 第28期 第29期

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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多60亿元

期限/计息方式 一年固息 七年固息 三年固息(今年第23期增发)

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)

缴款日/起息日 10月15日 10月16日 10月17日/9月13日

发行期 10月11日-10月15日 10月11日-10月16日 10月11日-10月17日

上市日 10月17日 10月22日 10月23日

基本承销额 无 无 无

手续费 发行总额0.05% 发行总额0.10% 发行总额0.05%