中国货币市场：资金面续转好价格下行，回购利率短期料再降

路透北京10月11日 - 中国银行间市场周五早盘资金面继续转好，回购加权利率 多数下行。转入中旬虽遇财税缴款的扰动，不过下周在大额存款准备金清算退款、逆回购预计滚动操作的扶助下，交易人士对短期资金价格再回落持乐观态度。

今日14天期品种开盘首笔成交较晚，交易员分析，这或因对比早盘资金价格已有下跌的七天来看，前者价格定位相对偏高，接近5%，所以机构如果拆入资金更倾向后者。

“我感觉今天还是挺宽松的，我们早晨借了一些隔夜，很快就搞定了。”上海一银行交易员说。

据税法，每个季度结束后的15日内，企业要申报预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。

另一银行交易员指出，因券商等部分机构，明日不用上班，所以早盘场内例如三天、七天等期限的资金需求较多。不过市场整体还是比较宽松的。

她进一步预期，往后看资金面会有一定波动，不过在没有明显收紧之前，资金价格“会往下走的”。

因十一国庆长假调休原因，10月12日(本周六)为工作日。

中国人民银行本周公开市场延续净投放，但明显缩量至330亿元人民币，以部分平滑国庆节前投放的大量资金到期，及缓解月初多数金融机构面临的补缴存款准备金压力。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.1005 3.3382 -23.77

七天 4.2655 4.4917 -22.62

14天 4.9476 4.9584 -1.08

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.1500 1.7300 +242.00

七天 3.8550 3.1500 +70.50

14天 3.9200 3.8100 +11.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.1200 3.4200 -30.00

七天 4.2500 4.5000 -25.00

14天 4.9700 4.9700 +0.00

Shibor

其中:隔夜 3.1000 3.3280 -22.80

七天 4.2600 4.4800 -22.00

三个月 4.6679 4.6681 -0.02