中国金融：中国版巴塞尔III通过国际评估，银监会称将强化资本约束

路透北京10月11日 - 中国银监会周五宣布，巴塞尔委员会近日发布了中国资本监管规则与国际资本监管规则一致性的评估报告，对中国银行业监管制度进行了积极正面的评价。

刊登在银监会网站的新闻稿并指出，下一阶段银监会将继续稳步推动新监管标准的实施工作，进一步强化资本约束和市场约束，不断增强银行体系稳健性。

新闻稿称，第149次巴塞尔委员会会议讨论通过对中国资本监管制度的评估报告中，总体评估结论为“符合”，资本监管框架的14个组成部分中，适用范围、过渡期、信用风险、证券化等12项被评为“符合”，信息披露的监管要求等2项被评为“大体符合”。

“巴塞尔III”是国际社会应对全球金融危机、强化金融监管的重要举措，着重强化银行资本充足率监管标准，并明确流动性和杠杆率监管要求。为了确保巴塞尔III在全球范围内得到一致的和稳健的实施，巴塞尔委员会建立了国别评估机制，重点评估各国资本监管制度与国际规则的一致性，评估结论分为“符合”、“大体符合”、“大体不符合”和“不符合”四个档次。