香港个股：中国新城镇获国开金融入股成大股东，股价早盘曾涨近18%

路透香港10月11日 - 主力从事城镇化项目的中国新城镇发展有限公司 宣布，国家开发银行 旗下国开金融将认购该公司价值约14.4亿港元的新股，成为公司的控股股东。

此外，该公司将剥离部份资产并出售予现有控股股东，套现20.7亿元人民币，连同发行新股的资金，将主要用于一级土地开发项目。

中国新城镇周五早盘最多曾涨17.6%至0.8港元。香港时间11:30升幅收窄至2.94%，报0.7港元。

中国新城镇今年稍早获国开金融提出认购公司的新股，公司昨天与国开金融全资拥有的国开国际签订了股份认购协议，国开国际以每股0.27港元认购近53.48亿股中国新城镇的新股，相当于经扩大后股本的54.32%。

因应发行该批新股，中国新城镇董事会建设将最高获授权发行股数目，由100亿股增至200亿股，并须修改公司章程及大纲。

同时，中国新城镇与现时持有公司32.64%已发行股本的控股股东上置控股签署剥离资产协议，从国开国际认购份交易日完成起24个月内，分阶段出售资产予上置控股，并安排偿还贷款，总代价约20.7亿元人民币。公司估计剥离资产将会产生约1.945亿元人民币的税后亏损。

剥离的资产主要为位于上海、无锡及沈阳的酒店、医院及会议中心等配套设施，或商业及住宅开发。未来中国新城镇将会专注于一级土地开发。

中国新城镇表示，向国开国际发行新股以及出售剥离资产交易所得资金，其中60%将用于未来于中国的一级土地开发项目，17%用于继续投资及开发于罗店和无锡的一级土地开发项目，23%拨作一般营运资金。（完）

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