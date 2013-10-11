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亚洲 | 2013年 10月 11日 星期五 11:38 BJT

台湾股市：盘中触及四个半月高点，受金融股提振

路透台北10月11日 - 台湾股市周五早盘触及四个半月高点，受美股上涨推动。美国债务僵局有望取得进展，令投资者受到鼓舞，金融股和科技权重股提振大盘指数。

但分析师称上涨势头可能不会持久，因台湾面临经济增长疲弱、台币升值、科技产业整体销售令人失望等基本面问题。

0244 GMT，台股加权股价指数 上涨0.55%或45.84点至8,390.57，此前开高0.75%。该指数早盘一度升至8,433.53点，为5月22日以来最高。

金融保险类指数 和电子类指数 均上涨0.7%。全球晶圆代工龙头台积电 上涨2%，台湾准系统大厂鸿海精密 攀升1.2%。(完)
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