台湾股市：盘中触及四个半月高点，受金融股提振

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北10月11日 - 台湾股市周五早盘触及四个半月高点，受美股上涨推动。美国债务僵局有望取得进展，令投资者受到鼓舞，金融股和科技权重股提振大盘指数。
但分析师称上涨势头可能不会持久，因台湾面临经济增长疲弱、台币升值、科技产业整体销售令人失望等基本面问题。
0244 GMT，台股加权股价指数 上涨0.55%或45.84点至8,390.57，此前开高0.75%。该指数早盘一度升至8,433.53点，为5月22日以来最高。
金融保险类指数 和电子类指数 均上涨0.7%。全球晶圆代工龙头台积电 上涨2%，台湾准系统大厂鸿海精密 攀升1.2%。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。