台湾股市：盘中触及四个半月高点，受金融股提振

但分析师称上涨势头可能不会持久，因台湾面临经济增长疲弱、台币升值、科技产业整体销售令人失望等基本面问题。

0244 GMT，台股加权股价指数 上涨0.55%或45.84点至8,390.57，此前开高0.75%。该指数早盘一度升至8,433.53点，为5月22日以来最高。