中国汇市：人民币即期早盘先升后贬，市场从美元抛压中逐步企稳

* 人民币即期早盘先扬后贬

* 美元于盘初遭抛售

* 波动中枢行至6.115附近

* 干预迹象不明显，银行继续观望

路透北京10月11日 - 人民币兑美元即期 周五早盘先升后贬。中间价连第三天回软，但盘初美元抛售再现，成交价格一度行至6.1120元。其后市场情绪有所回稳，人民币回吐升幅后小贬。

交易人士称，美元在盘初遭到抛售后，一些止损/止盈盘陆续出现，加之至少一家中资大行出手购汇，都起到稳定市价的作用。

“感觉大家都忍着，昨天尾盘6.12没了之后，今天大家都开始卖（美元）了。”上海一股份行交易员说。周四尾盘时，疑似央行干预的大行购汇没有如期出现，客盘结汇无人接盘，导致美元价格迅速挫低。

多位交易员说，今天早盘虽然有至少一家中资大行购汇，但干预的迹象还不是很明显，更多起到稳定市场信心的作用。目前银行还是保持谨慎，要观察午盘、尤其是尾盘时是否有干预的情况出现。

从近期的况来看，他们认为监管层不会容许过快升值，因此人民币大幅上扬的可能性也不大，市场总会稳一稳。

北京时间11:31，人民币兑美元即期报6.1178元，上日收报6.1158元。今日人民币兑美元中间价 为6.1458元，上日中间价为6.1452元。

全球汇市方面，美元周五在亚洲市场持稳，美元指数略低于隔夜触及的两周高位。因有迹象表明美国债务违约的结果或许可以避免，美元先前在纽约时段大涨。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1645/85，上日尾盘为6.1700。

北京时间11:31，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1068/90元，上一交易日尾盘报6.1048元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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