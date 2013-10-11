美国政经：奥巴马与共和党人致力于结束债务危机，但前方障碍犹存

“这是一次非常理智的会谈，”出席会议的共和党众议员Hal Rogers表示，“双方均称是带着真心诚意而来。”

共和党人士在会上提议将政府的举债权力延长数周，暂时躲开违约，否则可能最早在下周出现这种后果。奥巴马则敦促重启10月1日以来关闭的政府机构运作。

值得注意的是，共和党人士似乎避开了对奥巴马医改和支出的诸多限制。正是这些限制条件当初促发了这场危机。根据共和党人士，协商是集中于将举债上限延长多久，以及政府重新开门时他们将提供多少资金。

共和党众议员Pete Sessions表示，两党正致力于“确定参数，看我们能否取得进展。”