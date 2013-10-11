美国政经：奥巴马与共和党人致力于结束债务危机，但前方障碍犹存

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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“这是一次非常理智的会谈，”出席会议的共和党众议员Hal Rogers表示，“双方均称是带着真心诚意而来。”
共和党人士在会上提议将政府的举债权力延长数周，暂时躲开违约，否则可能最早在下周出现这种后果。奥巴马则敦促重启10月1日以来关闭的政府机构运作。
值得注意的是，共和党人士似乎避开了对奥巴马医改和支出的诸多限制。正是这些限制条件当初促发了这场危机。根据共和党人士，协商是集中于将举债上限延长多久，以及政府重新开门时他们将提供多少资金。
共和党众议员Pete Sessions表示，两党正致力于“确定参数，看我们能否取得进展。”
白宫在声明中称，“总统希望与两党双方的成员取得持续进展。”(完) (编译 朱晓军/王翔琼；审校 隋芬/石冠兰)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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