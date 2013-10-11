全球矿业：中国两组矿企参与竞购嘉能可-斯特拉塔旗下秘鲁铜矿--消息人士

路透伦敦10月10日 - 消息人士表示，在竞购嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 价值59亿美元的秘鲁拉斯邦巴斯(Las Bambas)铜矿中，两组中国矿企在竞购名单上位列前茅。结成合作伙伴的两组中国矿企使中铝 和五矿处于竞争态势。

几位消息人士称，对拉斯邦巴斯铜矿的初步竞价在60亿美元左右，其中包括迄今已投资在建设中的花费。该铜矿将于2015年开始生产，是近些年待售的最大铜矿之一。

两位消息人士称，竞购方下周将开始尽职调查，可能将把他们的报价微调至高于嘉能可-斯特拉塔的目标价位。目前这些竞购方的出价接近分析师对该矿的估价。

消息人士称，有五到六组竞购方，这是第一次披露名单细节，位居首位的是中铝，其与金川集团 组成合作关系，竞争对手为五矿集团，其与中信结成搭挡。中铝已涉足秘鲁的Toromocho铜矿。

不同寻常的是，中国两组竞购方都留在了名单上，不过目前仍不清楚两组中国竞购方下月是否会提交收购要约。

记者不能立即找到中铝发言人进行置评。五矿资源有限公司、金川集团和中信资源拒绝发表评论。五矿上周表示，其已提交收购要约，但不会报出“疯狂的”价格。

嘉能可-斯特拉塔拒绝就这一进程发表评论，但上月公开表示，其已看到中国兴趣十足，预计将在年底前达成销售协议。

消息人士称，对该秘鲁铜矿还有其他非中国竞购方，包括西方中型矿企，可能是那些已在秘鲁有项目的企业。

几位消息人士提及的矿企中包括Newmont Mining Corp ，该公司上周在接受报刊采访时称，拉斯邦巴斯铜矿“引人关注”，并暗示该公司寻求增加铜产量。

但其他消息人士质疑Newmont的胃纳，同时该公司也拒绝说明是否在竞购拉斯邦巴斯铜矿的全部或部分资产。

消息人士称，嘉能可-斯特拉塔已知会名单上的竞购方。该公司准备在11月中旬至月底进行第二轮竞购，预计在今年底前达成交易。(完)