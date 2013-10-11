《热点透视》叶伦对美联储寄托的改善经济憧憬，可能只是美好愿望

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas 编译 隋芬
路透伦敦10月10日 - 人人都想知道，美联储下任主席的提名人选叶伦，会如何处理缩减货币刺激措施。现在还无从得知。不过，叶伦已经就一个更加基本的问题给出她的答案：央行能为改善经济做些什么？她认为可以做得很多，但这听上去像是一厢情愿的想法。
叶伦接受了联储主席的提名，并发表了一篇声明，内容包括对美联储使命的广义解读(“服务全美国民众”)、针对美国民众切身难题的广泛评论(“太多美国人仍找不到工作，为如何应付开支而烦恼”)，另外还做出一个大胆承诺(美联储可以帮忙)。
这些文雅措辞，是叶伦对她一贯专注于美联储就业最大化使命的最新表达。叶伦的观点与1960年代时占据主导的经济思想一致(当时她还是学生)，认为货币政策能够在支出、放贷和就业不足时刺激这些要素。叶伦还关注通胀和金融稳定--这两个问题在她的演讲中都有提及--不过当下，她似乎认为这二者的重要性都比不上刺激经济。
有些时候，更加激进的货币政策是能加快经济活动。但在过去五年货币政策已经提供最大支持后，现在似乎不是这种时候。即便是现在实施退出策略还为时尚早，进一步货币刺激也更有可能扰乱金融市场，而不是增加就业。
而在另一方面，在支持金融稳定上，美联储与其他央行能做的就要多出很多。他们可以在监管上更加深入，他们的领导人可以更坚定表示反对金融体系的杠杆和无节制行为。他们可以寻找机会，消除由超低利率造成的扭曲现象。
叶伦说得对：美联储可以帮忙。但美联储能提供的最好帮助是，指出货币政策已经基本尽到全力。接下来就要看政界人士的了。(完) (译文审校 王洋)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。