《热点透视》叶伦对美联储寄托的改善经济憧憬，可能只是美好愿望

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 隋芬

路透伦敦10月10日 - 人人都想知道，美联储下任主席的提名人选叶伦，会如何处理缩减货币刺激措施。现在还无从得知。不过，叶伦已经就一个更加基本的问题给出她的答案：央行能为改善经济做些什么？她认为可以做得很多，但这听上去像是一厢情愿的想法。

叶伦接受了联储主席的提名，并发表了一篇声明，内容包括对美联储使命的广义解读(“服务全美国民众”)、针对美国民众切身难题的广泛评论(“太多美国人仍找不到工作，为如何应付开支而烦恼”)，另外还做出一个大胆承诺(美联储可以帮忙)。

这些文雅措辞，是叶伦对她一贯专注于美联储就业最大化使命的最新表达。叶伦的观点与1960年代时占据主导的经济思想一致(当时她还是学生)，认为货币政策能够在支出、放贷和就业不足时刺激这些要素。叶伦还关注通胀和金融稳定--这两个问题在她的演讲中都有提及--不过当下，她似乎认为这二者的重要性都比不上刺激经济。

有些时候，更加激进的货币政策是能加快经济活动。但在过去五年货币政策已经提供最大支持后，现在似乎不是这种时候。即便是现在实施退出策略还为时尚早，进一步货币刺激也更有可能扰乱金融市场，而不是增加就业。

而在另一方面，在支持金融稳定上，美联储与其他央行能做的就要多出很多。他们可以在监管上更加深入，他们的领导人可以更坚定表示反对金融体系的杠杆和无节制行为。他们可以寻找机会，消除由超低利率造成的扭曲现象。