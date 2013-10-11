《全球汇市》美元微升，因美国债务僵局出现松动迹象

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3534 1.3519 +0.11 +2.58 1.3194 美元/日圆 98.44 98.15 +0.30 +13.49 86.74 欧元/日圆 133.23 132.69 +0.41 +16.40 114.46 美元/瑞郎 0.9108 0.9119 -0.12 -0.51 0.9155 英镑/美元 1.5976 1.5964 +0.08 -1.69 1.6251 美元/加元 1.0397 1.0396 +0.01 +4.80 0.9921 澳元/美元 0.9471 0.9451 +0.21 -8.87 1.0393 新西兰元/美元 0.8303 0.8276 +0.33 +0.24 0.8283 澳元/日圆 93.230 92.760 +0.51 +3.44 90.130 新西兰元/日圆 81.730 81.230 +0.62 -41.96 140.820 英镑/日圆 157.28 156.69 +0.38 +11.69 140.82 澳元/新西兰元 1.1400 1.1399 +0.01 -9.09 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 徐文焰)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。