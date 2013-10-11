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亚洲 | 2013年 10月 11日 星期五 12:18 BJT

《全球汇市》美元微升，因美国债务僵局出现松动迹象

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3534      1.3519       +0.11       +2.58      1.3194
 美元/日圆                            98.44       98.15       +0.30      +13.49       86.74
 欧元/日圆                           133.23      132.69       +0.41      +16.40      114.46
 美元/瑞郎                           0.9108      0.9119       -0.12       -0.51      0.9155
 英镑/美元                           1.5976      1.5964       +0.08       -1.69      1.6251
 美元/加元                           1.0397      1.0396       +0.01       +4.80      0.9921
 澳元/美元                           0.9471      0.9451       +0.21       -8.87      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8303      0.8276       +0.33       +0.24      0.8283
 澳元/日圆                           93.230      92.760       +0.51       +3.44      90.130
 新西兰元/日圆                       81.730      81.230       +0.62      -41.96     140.820
 英镑/日圆                           157.28      156.69       +0.38      +11.69      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1400      1.1399       +0.01       -9.09      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
        
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 (编译 李爽  审校 徐文焰)
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