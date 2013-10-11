中国经济：今年经济增速将超过7.5%,可能达7.6%左右--央行副行长

路透北京10月11日 - 中国央行副行长易纲周四在华盛顿表示，今年中国经济增速预计将超过7.5%，并称中国的影子银行和地方政府融资平台问题得到控制。

易纲在国际货币基金组织(IMF)主办的研讨会上称，他认为今年中国经济增速肯定会在7.5%以上，可能达到7.6%左右。

国务院总理李克强稍早在东亚峰会上已表示，预计前三季国内生产总值(GDP)同比增速将超7.5%。今年上半年中国经济保持了7.6%的中高速增长，而全年目标定在7.5%。

易纲表示，在上半年不少人担心中国经济放缓，甚至出现硬着陆，但三季度的经济指标已经显示中国经济开始回暖。中国经济增速在可见的未来可能保持在7%左右。

他还在研讨会上敦促美国尽快解决政府关门和债务上限问题，称正密切关注事件进展。

美国众议院议长贝纳(John Boehner)最新表示，美国众议院共和党周四在与总统奥巴马会谈时提议，暂时提高举债上限，并开始讨论恢复政府运作问题。