中国经济：今年经济增速将超过7.5%,可能达7.6%左右--央行副行长

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京10月11日 - 中国央行副行长易纲周四在华盛顿表示，今年中国经济增速预计将超过7.5%，并称中国的影子银行和地方政府融资平台问题得到控制。
易纲在国际货币基金组织(IMF)主办的研讨会上称，他认为今年中国经济增速肯定会在7.5%以上，可能达到7.6%左右。
国务院总理李克强稍早在东亚峰会上已表示，预计前三季国内生产总值(GDP)同比增速将超7.5%。今年上半年中国经济保持了7.6%的中高速增长，而全年目标定在7.5%。
易纲表示，在上半年不少人担心中国经济放缓，甚至出现硬着陆，但三季度的经济指标已经显示中国经济开始回暖。中国经济增速在可见的未来可能保持在7%左右。
他还在研讨会上敦促美国尽快解决政府关门和债务上限问题，称正密切关注事件进展。
美国众议院议长贝纳(John Boehner)最新表示，美国众议院共和党周四在与总统奥巴马会谈时提议，暂时提高举债上限，并开始讨论恢复政府运作问题。
此外，易纲还对新华社表示，中国将循序渐进地推进汇率机制改革，在促进市场化改革的同时保持市场稳定。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。