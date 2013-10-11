《SAFT专栏》债务协议与吞食风险的僵尸投资者

**被制约的投资人**

当然，今天涨势有部分是空头回补，可能明天就会看到一些损失。况且现在还没有达成协议，或许如果协议不顺或是延迟，投资人就会开始注意到那些风险。

不过我不太相信会如此。

整体而言，投资经理人并不会因为谨慎而受到肯定，也没有在经验中学会谨慎。情况刚好相反。

首先，如果美国违约将是世界末日，而就像你可能听过的，世界末日来临时，没有人能够幸存。对于必须与指标比较表现的投资经理人而言，这变得没有意义。当诺亚忙着准备逃难用的方舟时，没有几个投资经理人会幻想在灾难之后的核冬期间拥有突出表现。灾难或许不会降临，但如果真的发生，所有投资经理人都会一起遭殃。

或许还有另一个因素造成当前情况：金融市场上到处都是自以为很理性的人，而市场人士实在无法理解共和党右翼狂热的动机心态。他们可能以为共和党只是在讨价还价，就像市场人士一天到晚在做的事，而不认为这是在坚持原则立场，毕竟这是金融市场可能不太熟悉的东西。

另外还有一个事实则是，过去15年来，投资人已经被培养出一个制约行为，习惯预期美联储及其他政府当局会出面解危。最早是从1997年的长期资本管理(LTCM)事件开始，然后一直持续到上个月的暂缓QE退场，为了预防债务上限僵局的影响威胁，QE缓退的决定变成一项保险措施，而获得一些合理性。从1997年以来，一次又一次的事件证明，投资经理人最好是顺势而为。最好是吞下风险，而不是评估风险。

而要与这套作法逆向而为是很难的，至少短期内是如此。

美联储这个月当然不会缩减宽松措施，而且很可能今年都不会了，因为不光是考虑到华府的政治乱局，也是考虑到这将对美国经济造成的持续性冲击。

也就是说，资金流动性将会持续充沛，美联储将持续买债，而垃圾债券表现将超越优质债券。