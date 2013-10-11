中国债市动态：新债发行平稳二级市场总体波动不大，流动性愈见改善

路透上海10月11日 - 中国银行间债市周五早盘二级市场现券整体波动不大，新债发行亦未生大的波澜，因愈见改善的资金面支撑一二级稳势。国债期货方面，主力合约价格小幅走低，交投仍没有明显起色。

交易员认为，对境内市场而言，中国经济基本面和流动性仍是决定近期现券走势的主要因素。在美国债务上限问题未有定论前，该因素对境内市场影响料极为有限。

银行间资金市场隔夜 和七天期 质押式回购加权利率早盘普降，跌幅均逾20个基点(bp)。

上海一券商交易员称，因资金显宽，短融等短券成交趋活跃。另外，机构对债市四季度仍抱有一定乐观预期，但在交易盘主导下，下半年以来资金变化的不确定性增加波动。

“每次资金一宽松，就开始有人做。但是一紧张，立马就黄了。”该交易员表示。

随着三个月贴现国债和进出口银行三期固息债招标结束，中国本周密集的利率债发行告一段落。周五招标的四期新债需求整体平稳，进出口行新债定位与预期偏离不多；而贴现国债中标收益率较高，因机构多以博边际心态参与。

至于美国债务问题，北京一银行交易员认为，短期内对境内市场影响应有限。因还未到解决最后时限，且外围市场变化也不算太激烈。另外“别太信国外的事儿，国内还能走出独立行情。”

昨日首秀的国债预发行 早盘收报4.01%，上日收盘在4.00%；五年期国债期货主力合约 早盘收报94.286元人民币，跌0.044元，或0.05%，成交1,240手。