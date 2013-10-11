美国个股：波音重整商用飞机策略及行销

路透纽约10月10日 - 波音 周四宣布，将重整商用飞机策略及行销职权；日前波音在日本痛失一笔95亿美元订单，而日本原本是波音最稳固的市场。

波音商用飞机部门(Boeing Commercial Airplane)执行长Ray Conner在一份备忘录中宣布上述决定，路透取得这份备忘录。在此之前，日本航空 周一宣布决定购买空中巴士飞机，而非下一代的波音777X机型，以取代日航的波音777机队。

“如果波音赢得日航订单，大概就不会看到这个发展，”美银美林分析师Ron Epstein指出。经过在日本的挫败后，“波音正在检讨他们的销售策略。”

波音发言人表示，这两件事毫不相干。

Conner表示，这项调整与波音老将Mike Bair预定11月1日退休有关。Bair担任行销及策略部门负责人，这些部门负责波音长程商用飞机市场预测，并设计波音产品线及策略。

在新的结构下，Bair旗下的行销职权将转移至销售部门，由行销副总裁Randy Tinseth领军，Tinseth则由全球销售负责人John Wojick指挥。

策略及业务开发职权将转移至财务部门，由财务及策略部门负责人Kevin Schemm领导。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)