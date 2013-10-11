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亚洲 | 2013年 10月 11日 星期五 13:13 BJT

****敬告客户：全球外汇市场一周综述－PDF版本****

亲爱的客户，您好： 外汇市场是全球经济表现的风向标，也反映投资者的偏好与取向。路透一周全球汇市综述，为您梳理新一周的市场热点，同时深入盘点全周重要汇市消息和资料。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选：(link.reuters.com/tam73v) 欲浏览最近一期综述的繁体版PDF，请点选：(link.reuters.com/vam73v) 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 Guijuan.Qu1@thomsonreuters.com
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