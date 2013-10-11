国际油市：布兰特原油期货小跌，隔夜因美国有望化解预算僵局而跳涨

尽管是否能达成协议还是未知数，但该消息带动美股和油价大涨，布兰特原油期货触及四周高位112美元。

“油价因为不确定性而回落，”OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun表示。“我认为如果问题解决，布兰特和美国原油期货价格都将进一步走升。”

0450GMT，11月布兰特原油期货 跌0.26美元，报每桶111.54美元。上日收升2.74美元，报每桶111.80美元。本周有望创下六周来最大周涨幅。

11月美国原油期货 跌0.26美元至每桶102.75美元。本周或录得五周来第四个周度降幅。

对中东和北非供应风险的担忧，在周四协助支撑油价。有消息称，利比亚总理Ali Zeidan遭前反叛组织绑架数小时。

石油输出国组织(OPEC)进一步下调第四季和2014年原油需求的预估，并表示尽管伊拉克和利比亚石油产量下降，但明年其石油产量依旧高于全球的需求量。

美国商品期货交易委员会(CFTC)将推迟公布原定周五发布的周度交易商持仓报告。(完)

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