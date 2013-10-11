国际油市：布兰特原油期货小跌，隔夜因美国有望化解预算僵局而跳涨

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
尽管是否能达成协议还是未知数，但该消息带动美股和油价大涨，布兰特原油期货触及四周高位112美元。
“油价因为不确定性而回落，”OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun表示。“我认为如果问题解决，布兰特和美国原油期货价格都将进一步走升。”
0450GMT，11月布兰特原油期货 跌0.26美元，报每桶111.54美元。上日收升2.74美元，报每桶111.80美元。本周有望创下六周来最大周涨幅。
11月美国原油期货 跌0.26美元至每桶102.75美元。本周或录得五周来第四个周度降幅。
对中东和北非供应风险的担忧，在周四协助支撑油价。有消息称，利比亚总理Ali Zeidan遭前反叛组织绑架数小时。
石油输出国组织(OPEC)进一步下调第四季和2014年原油需求的预估，并表示尽管伊拉克和利比亚石油产量下降，但明年其石油产量依旧高于全球的需求量。
美国商品期货交易委员会(CFTC)将推迟公布原定周五发布的周度交易商持仓报告。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 石冠兰/于春红)
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路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。