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亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 13:58 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--10月14日

路透上海10月14日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的
联系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银
行公开市场操作等多重因素影响。

    以下为本周内(10月14日-10月18日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍)  主承销商  解冻日
    
    无
    ------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 
    =====================================================================================

    2.基金发行  
    
      名称            基金公司        托管行       发行时间         备注   
    --------------------------------------------------------------------------                  
             
    民生加银         民生加银基金   建设银行      10/16-10/16
    现金宝货币
    
    中加货币A/C      中加基金       光大银行      10/10-10/16
    
    博时双月薪       博时基金       建设银行      8/29-10/18
    定期支付债券 
    
    融通通祥一年     融通基金       建设银行      9/16-10/18
   目标触发式灵活配置混合
    
    海富通一年定期   海富通基金     工商银行      9/16-10/18
    开放债券
    
    鹏华全球         鹏华基金       工商银行      8/29-10/18
   高收益债债券(QDII)
    
    鹏华丰信分级A    鹏华基金       上海银行      10/8-10/18
    
    银华中证800等    银华基金       中国银行      10/9-10/23
    权重指数增强分级A/B
    
    富安达信用主题   富安达基金     农业银行      10/10-10/23
    轮动纯债A/C
    
    大摩品质生活  摩根士丹利华鑫基金 建设银行    9/23-10/25
    精选股票
    
    景顺长城沪深     景顺长城基金      农业银行      9/23-10/25
    300指数增强
    
    新华安享惠金     新华基金       广发银行      10/8-10/25
    定期开放债券A/C
    
    诺安泰鑫一年     诺安基金       工商银行      9/30-10/25
    定期开放债券
    
    华润元大现金     华润元大基金   工商银行      10/14-10/25
    收益货币A/B
    
    万家上证         万家基金       华夏银行      10/14-10/25
    380ETF
    
    工银瑞信添福     工银瑞信基金   民生银行      10/8-10/28
    债券A/B
    
    农银研究精选     农银汇理基金   建设银行      10/14-11/1
    灵活配置混合
    
    招商瑞丰         招商基金       中国银行      10/14-11/1
    灵活配置混合
    
    中邮定期开放     中邮创业基金   农业银行      10/8-11/1
    债券A/C
    
    建信安心回报两年 建信基金       招商银行      10/10-11/1
    定期开放债券A/C
    
    广发中债金融债   广发基金       中国银行      10/8-11/4
    指数A/C
    
    中银惠利纯债     中银基金       中信银行      10/14-11/5
    半年定期开放
    
    安信永利信用     安信基金       农业银行      10/16-11/5
    定期开放A/C
    
    博时灵活配置混合 博时基金       交通银行      10/9-11/6
    
    工银瑞信         工银瑞信基金   农业银行      10/9-11/6
    信息产业股票
    
    广发亚太中高收益 广发基金       工商银行      10/14-11/8
    债券QDII人民币/美元
    
    鹏华丰融         鹏华基金       交通银行      10/14-11/8
    定期开放债券
    
    长盛城镇化       长盛基金       中国银行      10/14-11/8
    主题股票
    
    国泰聚信价值优势 国泰基金       广发银行      10/14-12/13
    灵活配置混合A/C
    ===================================================================================== 
    
   3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    
     发债主体       规模      期限      债券类型       缴款时间            备注
                   (亿元)

    江苏省政府      153     5/7年       地方政府债    10/11-10/14    
    财政部          150      三个月     贴现国债      10/14-10/16    
    财政部          216       3年       代发地方债    10/15-10/17
    财政部          400     3/5年       储蓄国债      10/10-10/19
    财政部          300       7年       记账式国债    10/17-10/21    
    进出口银行       50       1年       固息金融债       周二
    铁路总公司      200   10/20年       固息企业债       周二
    进出口行         50       7年       固息金融债       周三
    农业发展银行    100       2年       固息金融债       周三
    进出口行         60       3年       固息增发债       周四    
    农发行          100       5年       固息金融债       周四
    国家开发银行  至多220  1/3/5/7/10年 固息增发债       周四 
    进出口行       至多60     3年       固息金融债       周五
    ===================================================================================== 
    4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    ------------------------------
    央票到期    逆回购到期   合计 
   
       160         650      -490
      二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体        债券类型     到期本金规模     到期时间
                                    (亿元) 

    农发行           固息金融债       180          上周日(13日)
    财政部           固息储蓄国债      52.61       周二
    财政部           记账附息国债     260.1        周五
    
    注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五，本周因国庆长假调休，统计时间段为
 上周日至本周五。
    ====================================================================================
    2.本周新股资金解冻
    -------------------------------------------------------------------------------------
     简称  发行量(万股)  发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
    
     无
    =====================================================================================(完)

 (整理 李宏薇; 审校 丁淑琴/曹巍浩)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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