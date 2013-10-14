《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--10月14日

路透上海10月14日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的 联系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银 行公开市场操作等多重因素影响。 以下为本周内(10月14日-10月18日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ------------------------------------------------------------------------------ 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ------------------------------------------------------------------------------ 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 ===================================================================================== 2.基金发行 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 -------------------------------------------------------------------------- 民生加银 民生加银基金 建设银行 10/16-10/16 现金宝货币 中加货币A/C 中加基金 光大银行 10/10-10/16 博时双月薪 博时基金 建设银行 8/29-10/18 定期支付债券 融通通祥一年 融通基金 建设银行 9/16-10/18 目标触发式灵活配置混合 海富通一年定期 海富通基金 工商银行 9/16-10/18 开放债券 鹏华全球 鹏华基金 工商银行 8/29-10/18 高收益债债券(QDII) 鹏华丰信分级A 鹏华基金 上海银行 10/8-10/18 银华中证800等 银华基金 中国银行 10/9-10/23 权重指数增强分级A/B 富安达信用主题 富安达基金 农业银行 10/10-10/23 轮动纯债A/C 大摩品质生活 摩根士丹利华鑫基金 建设银行 9/23-10/25 精选股票 景顺长城沪深 景顺长城基金 农业银行 9/23-10/25 300指数增强 新华安享惠金 新华基金 广发银行 10/8-10/25 定期开放债券A/C 诺安泰鑫一年 诺安基金 工商银行 9/30-10/25 定期开放债券 华润元大现金 华润元大基金 工商银行 10/14-10/25 收益货币A/B 万家上证 万家基金 华夏银行 10/14-10/25 380ETF 工银瑞信添福 工银瑞信基金 民生银行 10/8-10/28 债券A/B 农银研究精选 农银汇理基金 建设银行 10/14-11/1 灵活配置混合 招商瑞丰 招商基金 中国银行 10/14-11/1 灵活配置混合 中邮定期开放 中邮创业基金 农业银行 10/8-11/1 债券A/C 建信安心回报两年 建信基金 招商银行 10/10-11/1 定期开放债券A/C 广发中债金融债 广发基金 中国银行 10/8-11/4 指数A/C 中银惠利纯债 中银基金 中信银行 10/14-11/5 半年定期开放 安信永利信用 安信基金 农业银行 10/16-11/5 定期开放A/C 博时灵活配置混合 博时基金 交通银行 10/9-11/6 工银瑞信 工银瑞信基金 农业银行 10/9-11/6 信息产业股票 广发亚太中高收益 广发基金 工商银行 10/14-11/8 债券QDII人民币/美元 鹏华丰融 鹏华基金 交通银行 10/14-11/8 定期开放债券 长盛城镇化 长盛基金 中国银行 10/14-11/8 主题股票 国泰聚信价值优势 国泰基金 广发银行 10/14-12/13 灵活配置混合A/C ===================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 江苏省政府 153 5/7年 地方政府债 10/11-10/14 财政部 150 三个月 贴现国债 10/14-10/16 财政部 216 3年 代发地方债 10/15-10/17 财政部 400 3/5年 储蓄国债 10/10-10/19 财政部 300 7年 记账式国债 10/17-10/21 进出口银行 50 1年 固息金融债 周二 铁路总公司 200 10/20年 固息企业债 周二 进出口行 50 7年 固息金融债 周三 农业发展银行 100 2年 固息金融债 周三 进出口行 60 3年 固息增发债 周四 农发行 100 5年 固息金融债 周四 国家开发银行 至多220 1/3/5/7/10年 固息增发债 周四 进出口行 至多60 3年 固息金融债 周五 ===================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------ 央票到期 逆回购到期 合计 160 650 -490 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 农发行 固息金融债 180 上周日(13日) 财政部 固息储蓄国债 52.61 周二 财政部 记账附息国债 260.1 周五 注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五，本周因国庆长假调休，统计时间段为 上周日至本周五。 ==================================================================================== 2.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 =====================================================================================(完) (整理 李宏薇; 审校 丁淑琴/曹巍浩)