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亚洲 | 2013年 10月 11日 星期五 14:15 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收高，因美国债务僵局有望得到解决

路透首尔10月11日 - 韩元兑美元 周五国内盘收高，受助于风险偏好改善，因此前消息显示美国两党可能很快达成协议避免债务违约。

韩元/美元 国内收盘报1,071.4韩元，高于周四收盘价1,073.6。

但本周韩元兑美元收跌0.1%，结束了连涨六周的走势。(完)

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