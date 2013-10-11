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亚洲 | 2013年 10月 11日 星期五 14:31 BJT

路透基点：台湾能元科技签署10.25亿台币五年期贷款--RLPC

路透香港10月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市公司能元科技已经签署一笔10.25亿台币(约合3,490万美元)的五年期贷款。

中国信托商业银行和兆丰国际商业银行为牵头行兼簿记行。

第一商业银行和玉山银行加入。

这笔贷款交易由中国合成橡胶股份有限公司提供担保，抵押品包括土地、工厂和设备。贷款分为两部分：A部分为8.75亿台币定期贷款，用于再融资；B部分为1.5亿台币循环贷款，用作运营资本。

两部分贷款的利率均未较90天期或180天期二级市场商业票据利率加码83基点，税前最低利率为1.6%。

承贷3.4亿台币或以上的银行获得24个基点的前端费，承贷1-3.39亿台币的获得10个基点的费用。

两部分贷款都包括10个基点的承诺费。

A部分贷款在两年宽限期过后将分七次每半年等额偿还。

贷款案于9月27日签署。

2009年4月，借款方曾获得25亿台币五年期贷款，用于扩建厂房和购买设备。(完)

(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
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