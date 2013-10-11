路透基点：台湾能元科技签署10.25亿台币五年期贷款--RLPC

这笔贷款交易由中国合成橡胶股份有限公司提供担保，抵押品包括土地、工厂和设备。贷款分为两部分：A部分为8.75亿台币定期贷款，用于再融资；B部分为1.5亿台币循环贷款，用作运营资本。

两部分贷款的利率均未较90天期或180天期二级市场商业票据利率加码83基点，税前最低利率为1.6%。

承贷3.4亿台币或以上的银行获得24个基点的前端费，承贷1-3.39亿台币的获得10个基点的费用。