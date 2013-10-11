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亚洲 | 2013年 10月 11日 星期五 14:22 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元/日圆上涨，美国化解财政僵局的磋商持续

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* 美元/日圆上涨0.23%，澳元/美元上升0.24%，澳元/日圆升0.45%，新西兰元/美元涨0.43%

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上升1.29%，日股日经指数收高1.48%，美元/印度卢比跌0.26%，10年期美国公债收益率(殖利率)为2.6759%

* 奥巴马与共和党人致力于结束债务危机，但前方障碍犹存

* 20国集团(G20)对美国达成协议避免违约的希望增强。(完)

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