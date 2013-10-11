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货币新闻 | 2013年 10月 11日 星期五 16:51 BJT

台湾央行：共发行5,698.35亿台币存单，发行余额减14.7亿

路透台北10月11日 - 台湾央行周五公布，今日共发行5,698.35亿台币存单，相较存单到期5,713.05亿台币，存单发行余额减14.7亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 5,488.35

91天期 0.93 144.00

182天期 1.05 66.00

央行上日共发行3,649.85亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,368.45亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为47亿台币，至周四累计超额准备为负103亿，加计前期1%的超额准备为713亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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