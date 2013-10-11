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亚洲 | 2013年 10月 11日 星期五 14:26 BJT

韩国股市：上涨创七个月收盘高位，外资连续31日净买入

路透首尔10月11日 - 周五韩国股市收在七个最高，外资连续买入以及市场寄望美国政客或能避免债务违约提振大盘。

韩国综合股价指数 收高1.2%，报2,024.90点，创2月28日以来收盘最高。本周该指数上涨1.4%。

外资连续第31日净买入韩国股市，周五买入1,631亿韩元当地股票。

此期间外资净买入11万亿(兆)韩元。机构结束连续21日的卖出，买入1,319亿韩元股票，支撑市场。

银行股 和券商 涨幅居前。友利金融控股 和现代证券 分别收高5.4%和4%，表现优于行业和大市。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)
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