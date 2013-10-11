韩国股市：上涨创七个月收盘高位，外资连续31日净买入

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔10月11日 - 周五韩国股市收在七个最高，外资连续买入以及市场寄望美国政客或能避免债务违约提振大盘。
韩国综合股价指数 收高1.2%，报2,024.90点，创2月28日以来收盘最高。本周该指数上涨1.4%。
外资连续第31日净买入韩国股市，周五买入1,631亿韩元当地股票。
此期间外资净买入11万亿(兆)韩元。机构结束连续21日的卖出，买入1,319亿韩元股票，支撑市场。
银行股 和券商 涨幅居前。友利金融控股 和现代证券 分别收高5.4%和4%，表现优于行业和大市。(完)
(编译 田建华; 审校 王洋)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。