韩国股市：上涨创七个月收盘高位，外资连续31日净买入

此期间外资净买入11万亿(兆)韩元。机构结束连续21日的卖出，买入1,319亿韩元股票，支撑市场。

银行股 和券商 涨幅居前。友利金融控股 和现代证券 分别收高5.4%和4%，表现优于行业和大市。(完)