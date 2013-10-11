《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减36.95亿台币，连续四周减少

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北10月11日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减36.95亿台币，为连续第四周净减少。央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,368.45亿台币。上周存单发行量净减14.75亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
10/7 5,024.70 5,010.20 -14.50
10/8 1,598.00 1,598.00 0.00
10/9 3,657.60 3,649.85 -7.75
10/11 5,713.05 5,698.35 -14.70
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总计 15,993.35 15,956.40 -36.95
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
10/7 114.00 52.00
10/8 52.00 19.00
10/9 39.00 12.00
10/11 144.00 66.00
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总计 349.00 149.00 (完)
(记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。