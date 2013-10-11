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亚洲 | 2013年 10月 11日 星期五 17:26 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减36.95亿台币，连续四周减少

路透台北10月11日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减36.95亿台币，为连续第四周净减少。央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,368.45亿台币。上周存单发行量净减14.75亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

10/7 5,024.70 5,010.20 -14.50

10/8 1,598.00 1,598.00 0.00

10/9 3,657.60 3,649.85 -7.75

10/11 5,713.05 5,698.35 -14.70

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总计 15,993.35 15,956.40 -36.95

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

10/7 114.00 52.00

10/8 52.00 19.00

10/9 39.00 12.00

10/11 144.00 66.00

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总计 349.00 149.00 (完)

(记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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