台湾货币市场：10月14日及本提存期资金预期变化一览表

中美贸易：美国对中国进口铝箔发起双反调查会致产业两败俱伤--中国商务部
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透台北10月14日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3,320.35亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
--发行两年期存单，金额100亿台币。
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期3兆(万亿)689.7亿台币 ：
10/15 1,293.00亿台币
10/16 516.00亿台币
10/17 75.80亿台币
10/18 95.00亿台币
10/21 7,876.05亿台币
10/22 4,204.30亿台币
10/23 1,653.80亿台币
10/24 3,972.90亿台币
10/25 861.20亿台币
10/28 2,023.30亿台币
10/29 730.00亿台币
10/30 454.70亿台币
10/31 3,349.85亿台币
11/01 3,583.80亿台币
--公债还本付息42亿台币
10/15 89甲4期付息24.5亿台币
10/19 90甲7期付息17.5亿台币
--国库券到期偿还200亿台币
10/22 财102-7期91天期国库券到期，金额200亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--10/15：发行102/11期五年期公债，金额300亿台币，9日标售。
--10/25：发行102/8期的20年期增额公债，金额300亿台币，22日标售。
--10/29：发行财102-12期91天期国库券，金额250亿台币，28日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表更新及新增。(完) (记者 林妙容; 审校)
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
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