日本个股：索尼欲提高全球智能手机制造商排名，面临持久战

他补充称，“但要进入美国市场，需要大量资源和很强的营销力度，所以我们必须一步一步来。”

然而索尼在日本本土市场的日子却越来越难过，因苹果 努力巩固其在日本市场的龙头地位，在抵制日本最大电信运营商NTT DoCoMo Inc 近五年后，上月苹果终于向NTT DoCoMo提供其iPhone手机。

但平井一夫称，索尼Xperia手机在日本的声誉应助其抵御来自苹果的威胁。

他称，“Xperia手机的硬件和服务在日本有很高的品牌认知度。”

索尼为截至明年3月会计年度设定的目标是，在全球范围内销售4,200万部智能手机。

据研究机构国际数据公司(IDC)数据，去年三星电子 成为全球智能手机制造企业的状元，手机出货量为2.182亿部，苹果紧随其后，销量为1.359亿部。诺基亚 排名第三，销量为3,500万部。(完)