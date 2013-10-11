日本个股：索尼欲提高全球智能手机制造商排名，面临持久战

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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他补充称，“但要进入美国市场，需要大量资源和很强的营销力度，所以我们必须一步一步来。”
然而索尼在日本本土市场的日子却越来越难过，因苹果 努力巩固其在日本市场的龙头地位，在抵制日本最大电信运营商NTT DoCoMo Inc 近五年后，上月苹果终于向NTT DoCoMo提供其iPhone手机。
但平井一夫称，索尼Xperia手机在日本的声誉应助其抵御来自苹果的威胁。
他称，“Xperia手机的硬件和服务在日本有很高的品牌认知度。”
索尼为截至明年3月会计年度设定的目标是，在全球范围内销售4,200万部智能手机。
据研究机构国际数据公司(IDC)数据，去年三星电子 成为全球智能手机制造企业的状元，手机出货量为2.182亿部，苹果紧随其后，销量为1.359亿部。诺基亚 排名第三，销量为3,500万部。(完)
(编译/审校 王翔琼/于春红/田建华/隋芬)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。