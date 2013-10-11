《Kaletsky专栏》日本和英国在预算政策上提供的借鉴

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
欧思邦去年3月明确阐述了英国政府刺激房地产业和抵押贷款增长的计划，承诺未来三年催生1,300亿英镑的新贷款--该刺激计划规模占英国年度国内生产总值(GDP)的4%，但奇怪的是，这个计划几乎没有引起经济学家的注意。虽然这个贷款刺激计划约为今年财政紧缩规模的三倍，却被很多经济学家所忽略。他们认为，卡梅伦的政府不可能一边喊着“不能用增加举债的方式来控制债务”的口号，一边积极推进大规模高杠杆的消费者贷款计划。
欧思邦在3月讲话之后，房价在几天内就开始快速上涨。为此，国际货币基金组织(IMF)、英国金融时报和若干其他商业游说团体在上个月呼吁卡梅伦降低担保计划中60万英镑的贷款上限，并且推迟将该计划从新屋向成屋扩展，或者甚至完全取消该计划。面对这些批评，卡梅伦反其道而行之--本周推进该计划的扩展，而没有等到明年1月再进行。
卡梅伦作出这个决定可能出于政治原因--他希望在2015年大选之前，房地产业和抵押贷款能呈现全面繁荣。但是在这一决策过程中，他显得比很多经济学家都要更懂经济。经济衰退是由过度储蓄引起，这意味着贷款增长是经济复苏的必要条件，无论该增长源自政府财政政策还是房地产市场的民间渠道。试图同时削减公共和民间债务的国家必将遭受经济停滞的命运，而利率接近0时货币政策几乎毫无用处。英国现在理解到了这一点，而日本显然还没有。有人能把这道理向华盛顿的预算斗士们解释解释吗？(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。