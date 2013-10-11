《Kaletsky专栏》日本和英国在预算政策上提供的借鉴

欧思邦去年3月明确阐述了英国政府刺激房地产业和抵押贷款增长的计划，承诺未来三年催生1,300亿英镑的新贷款--该刺激计划规模占英国年度国内生产总值(GDP)的4%，但奇怪的是，这个计划几乎没有引起经济学家的注意。虽然这个贷款刺激计划约为今年财政紧缩规模的三倍，却被很多经济学家所忽略。他们认为，卡梅伦的政府不可能一边喊着“不能用增加举债的方式来控制债务”的口号，一边积极推进大规模高杠杆的消费者贷款计划。

欧思邦在3月讲话之后，房价在几天内就开始快速上涨。为此，国际货币基金组织(IMF)、英国金融时报和若干其他商业游说团体在上个月呼吁卡梅伦降低担保计划中60万英镑的贷款上限，并且推迟将该计划从新屋向成屋扩展，或者甚至完全取消该计划。面对这些批评，卡梅伦反其道而行之--本周推进该计划的扩展，而没有等到明年1月再进行。